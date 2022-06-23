Война может закончиться в ближайшее время – Подоляк озвучил сценарий

В России, по мнению советника главы ОП, могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, страхом и внутренними конфликтами.

Внутренняя нестабильность в России может привести к окончанию войны против Украины в ближайшее время.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Бабель".

Оптимистический сценарий

"В России могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, ужасом и внутренними конфликтами. То есть война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время. В результате внутреннего разрыва в самой Российской Федерации. Вот и все ”, – считает Подоляк.

Почему сегодня все говорят о затяжной войне

В России – очень большие запасы оружия, поэтому война возможна на истощение ресурсов той или иной страны.

В России огромное количество ресурсов, и для ее населения не важен уровень жизни, они могут длительное время держаться на подножном корме, что неприемлемо для украинцев.

Напомним, по данным Генштаба, в акваториях Черного и Азовского морей находятся пять носителей ракет российских оккупантов. Эти корабли готовы к ракетным ударам по территории Украины.