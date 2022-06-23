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Некоторые без головы: в киевском морге осмотрели тела защитников Мариуполя, обменянных 21 июня
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Некоторые без головы: в киевском морге осмотрели тела защитников Мариуполя, обменянных 21 июня

21:10, 23 июн 2022
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В морге Киева прошёл процесс осмотра тел павших защитников Мариуполя. Их обменяли 21 июня в Запорожской области. 

Фоторепортаж из морга опубликовали на сайте hromadske. 

Часть тел останется здесь, в холодильниках областного морга, остальные распределят между заведениями Бучи и Вышгорода. Руководит процессом осмотра глава патронажной службы «Азова» Елена Толкачева. Кроме того, она организовывает ДНК-экспертизы и похороны, а также общается с родными павших героев. 

С 2014 года патронатная служба заботится о раненых военных, помогает им с лечением, протезированием, реабилитацией и оформлением документов. Однако та работа, с которой столкнулись сейчас, несравнима с опытом предыдущих лет.

«Мы даже не знаем до конца, кого нам передают. В предыдущем обмене в мешках были гражданские, пожилая женщина в памперсе. Мы им отдали военных, а они нам кто был. Понабросали для количества», — рассказывает Наталья Багрий, военнослужащая «Азова» из патронатной службы.

В день прибытия тел начинают звонить родные военных, чтобы узнать кого привезли. Однако для начала всех направляют на ДНК-экспертизу. 

«К нам часто поступают тела в активной стадии разложения, гниения, испарения. Даже судмедэксперты, работающие в морге на Оранжерейной, ранее одновременно бравшие 4-5 трупов в кабинет на вскрытие, сейчас берут не более 2 тел.  Иначе работать невозможно, стоит запах. У некоторых тел нет голов. Как их опознавать?» - добавила Наталья. 

Иногда опознать тела удаётся благодаря татуировкам. Так недавно определили имена четырёх бойцов. Однако большинство тел в ужасном состоянии. 


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