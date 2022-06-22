Мэр Энергодара рассказал об издевательствах оккупантов над гражданскими

Россияне похищают людей, удерживают в тяжелых условиях и пытают током

Российские оккупанты издеваются над похищенными жителями Энергодара и работниками Запорожской АЭС. По словам городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, сейчас одна из самых главных проблем Энергодара – стихийные массовые похищения работников атомной электростанции и жителей. По его информации, пленных пытают током, а также морально и физически издеваются.

«Одна из самых главных проблем города сегодня, кроме существующих гуманитарных и социальных – это стихийные массовые похищения работников ЗАЭС и местных жителей. Место нахождения части из них неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают током и издеваются как физически, так и морально», – сообщил Орлов во время встречи 22 июня с президентом ГП «НАЭК «Энергоатом» Петром Котиным и руководителями городов-спутников атомных электростанций и директорами АЭС.

Он подчеркнул, что срочно необходимо решить вопрос обмена гражданских пленных, похищенных оккупантами.

Напомним, в начале июня стало известно, что за неделю оккупанты похитили два десятка человек, 11 из них – работники ЗАЭС.