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Скандал / Война / Общество

Мэр Энергодара рассказал об издевательствах оккупантов над гражданскими

22:03, 22 июн 2022
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Россияне похищают людей, удерживают в тяжелых условиях и пытают током

Российские оккупанты издеваются над похищенными жителями Энергодара и работниками Запорожской АЭС. По словам городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, сейчас одна из самых главных проблем Энергодара – стихийные массовые похищения работников атомной электростанции и жителей. По его информации, пленных пытают током, а также морально и физически издеваются.

«Одна из самых главных проблем города сегодня, кроме существующих гуманитарных и социальных – это стихийные массовые похищения работников ЗАЭС и местных жителей. Место нахождения части из них неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают током и издеваются как физически, так и морально», – сообщил Орлов во время встречи 22 июня с президентом ГП «НАЭК «Энергоатом» Петром Котиным и руководителями городов-спутников атомных электростанций и директорами АЭС.

Он подчеркнул, что срочно необходимо решить вопрос обмена гражданских пленных, похищенных оккупантами.

Напомним, в начале июня стало известно, что за неделю оккупанты похитили два десятка человек, 11 из них – работники ЗАЭС.


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