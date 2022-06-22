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Финансы / Война

Банки Украины потеряли 0,6% своей наличности на оккупированных территориях

21:51, 22 июн 2022
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Украинские банки на территориях, где велись боевые действия или временно оккупированные врагом, потеряли около 470 млн грн, или всего 0.6% всех наличных денег в банках накануне полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в Отчете о финансовой устойчивости от Национального банка.

"К началу мая объем утраченных банкнот из-за ограбления или захвата отделений составил 470 млн грн - это лишь 0,6% всех наличных денег в банках накануне вторжения. Эта сумма примерно поровну распределена между наличной гривной и иностранной валютой", - сообщает регулятор. Еще около 60 млн. грн. банкнот национальной валюты банки уничтожили и вывезли для дальнейшего обмена в НБУ.

Кроме того, пишет регулятор, на охваченной войной территории остались сотни отделений, объектов инвестиционной недвижимости и прочего имущества банков. В начале мая остаточная стоимость недвижимости банков на этих территориях превышала 700 млн. грн.

Банки уже отбили в убыток 154 млн грн, из них 33 млн грн – на территориях, где ведутся боевые действия или которые оккупированы. В то же время, информации об уничтожении или потере остального имущества финучреждения не имеют из-за ограниченного доступа, поэтому «не спешат его списывать». В НБУ отмечают, что риски потенциальной потери этих объектов очень высоки.


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