Украина в марте-мае вернула 103 гражданских, незаконно удерживаемых РФ

Украине удалось в период с марта по май вернуть 103 гражданских, которых Россия незаконно удерживала - Верещук.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила в интервью Укринформу.

«Нам удалось вернуть 103 человека только во время проводимых нами обменов. Их было 14 за последние три месяца. То есть в марте, апреле и мае. Сейчас обменами я уже не занимаюсь. Потому не знаю, какой будет концепция работы. Возможно, она будет иной. Но пока я руководила координационным штабом, мы отказывались проводить обмены военнопленными, если в перечне не было гражданских, которых нам просто отдавали. Если в списке среди этих гражданских не было хотя бы одной или двух женщин. То есть это было обязательным требованием», - сказала Верещук.

По ее словам, сейчас также происходили обмены гражданскими.

Представительница правительства отметила, что это, в общем-то, огромная проблема, потому что механизма возвращения гражданских нет. «То есть формально давить через, например, Женевские конвенции невозможно, потому что мы не обмениваем гражданских. Нет такого формата, как обмен гражданскими. Россия их захватила как террорист с целью удержания, чтобы что-то выторговать. Мы им сразу объяснили, что это невозможно», – сказала Верещук.