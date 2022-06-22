"Поддержать"
Тренды:
Новости
Назначение и полезные функции фитнес-браслетов PR
Верховная Рада вернула налогообложение «евроблях»
Мэр Энергодара рассказал об издевательствах оккупантов над гражданскими
Банки Украины потеряли 0,6% своей наличности на оккупированных территориях
Украина в марте-мае вернула 103 гражданских, незаконно удерживаемых РФ
Хроника войны. Вита Яковлева: Харьковские дневники
Российские захватчики выводят войска и технику из Мариуполя: советник мэра города назвал причину
Литва расширила ограничения на перевозки грузов в Калининградскую область
Пушилин подтвердил, что командиров Азова вывезли в Россию
Верещук рассказала о людях, скрывающихся от обстрелов РФ на северодонецком "Азоте"
Если Украина не устоит, все бывшие республики СССР окажутся под угрозой вторжения РФ, - Зеленский
Россияне нанесли ракетный удар по Очакову в Николаевской области
Российские войска накапливают боевую технику и личный состав в Запорожье
Евровидение-2023 решили перенести из Украины в Великобританию
Мэр Одессы выступил против переименования в городе улицы Пушкинской
Все новости
Новости / Война / Общество / Власть

Украина в марте-мае вернула 103 гражданских, незаконно удерживаемых РФ

21:25, 22 июн 2022
73
Версия для печати

Украине удалось в период с марта по май вернуть 103 гражданских, которых Россия незаконно удерживала - Верещук. 

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила в интервью Укринформу.

«Нам удалось вернуть 103 человека только во время проводимых нами обменов. Их было 14 за последние три месяца. То есть в марте, апреле и мае. Сейчас обменами я уже не занимаюсь. Потому не знаю, какой будет концепция работы. Возможно, она будет иной. Но пока я руководила координационным штабом, мы отказывались проводить обмены военнопленными, если в перечне не было гражданских, которых нам просто отдавали. Если в списке среди этих гражданских не было хотя бы одной или двух женщин. То есть это было обязательным требованием», - сказала Верещук.

По ее словам, сейчас также происходили обмены гражданскими.

Представительница правительства отметила, что это, в общем-то, огромная проблема, потому что механизма возвращения гражданских нет. «То есть формально давить через, например, Женевские конвенции невозможно, потому что мы не обмениваем гражданских. Нет такого формата, как обмен гражданскими. Россия их захватила как террорист с целью удержания, чтобы что-то выторговать. Мы им сразу объяснили, что это невозможно», – сказала Верещук.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще