Пушилин подтвердил, что командиров Азова вывезли в Россию

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подтвердил, что командиры полка «Азов», которые были взяты в плен на «Азовстали» в Мариуполе, вывезены в Россию.



«Отработали наши следователи на территории ДНР, теперь работают российские специалисты. Должна быть собрана исчерпывающая информация в рамках подготовки к трибуналу. Первый его этап состоится до конца лета — это уже точно», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



Так он прокомментировал информацию агентства ТАСС, которое сообщило, что командиры «Азова» были вывезены с Донбасса в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Выход украинских военных с завода «Азовтсаль», который они несколько месяцев удерживали, начался 16 мая и продлился несколько дней. Министерство обороны России заявило, что в общей сложности «Азовсталь» покинули более 2400 украинских бойцов. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.



6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в российском плену находится более 2500 украинских военных с «Азовстали».



Глава Офиса президента Андрей Ермак накануне заявил, что попавшие в плен украинские военные с «Азовстали» живы, в то же время, в каких условиях их содержат, неизвестно.