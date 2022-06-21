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Верещук рассказала о людях, скрывающихся от обстрелов РФ на северодонецком "Азоте"

21:22, 21 июн 2022
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На заводе "Азот" в Северодонецке Луганской области находятся около 300 мирных жителей.

Как рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, не все хотят оттуда уезжать. Передают Новости Донбасса.

Она подчеркнула, что согласно гуманитарным нормам, эвакуация людей может проходить только с их согласия.

"Мне пообещали военные, что будут сделаны видео с людьми, которые скажут, что они добровольно хотят уехать", - отметила Верещук.

По ее словам, в таком случае власти продолжат работу над открытием гуманитарного коридора из «Азота».

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также сообщил, что находящиеся в укрытиях на заводе "Азот" люди отказались от эвакуации. Российские кафиры тем временем бросили все резервы на штурм Северодонецка, за контроль над городом идут тяжелые бои.

Армия РФ планирует выйти на границы Луганской области до 26 июня, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.


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