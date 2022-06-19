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Война / Николаев / Армия

Россияне нанесли ракетный удар по Очакову в Николаевской области

20:22, 19 июн 2022
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Россияне пытались разрушить портовую инфраструктуру Очакова

Один человек погиб и двое получили ранения в результате ракетного удара россиян по Очакову Николаевской области, который россияне нанесли днем ​​в воскресенье, 19 июня.

«Днем вражеской авиацией нанесен ракетный удар по Очакову. Рашисты пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько зданий, ранив 2 и убив 1 гражданское лицо», – сообщило «Суспільне» со ссылкой на оперативное командование «Юг».

Как отмечается в сообщении, информация об общих потерях и разрушениях уточняется.

Напомним, накануне россияне нанесли ракетные удары по Кременчугу и по Днепропетровской области. В частности, они ударили ракетами по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар, из-за чего взорвался резервуар с горючим. Во время тушения пожара погибли двое спасателей.


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