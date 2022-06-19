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Война / Армия / Запорожье

Российские войска накапливают боевую технику и личный состав в Запорожье

20:04, 19 июн 2022
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Российские войска накапливают боевую технику и личный состав в Запорожье

В Запорожской области оккупанты сосредоточивают технику и личный состав, вероятно, готовясь к ведению активных боевых действий. Об этом сообщили в Силах обороны Запорожского края Facebook.

«Российские войска продолжают сосредоточение боевой техники и личного состава на определенных направлениях, возможно, готовясь к ведению активных боевых действий. На всех рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия. В населенном пункте Днепрорудное (Васильевский район) на территории двух предприятий отмечается скопление военной техники противника», – говорится в сообщении.

В населенном пункте Пришиб (Васильевский район) зафиксировано прибытие военной техники.

Зафиксировано увеличение количества колонн техники врага из временно оккупированного Крыма в направлении Мелитополя.

Отмечается, что количество обстрелов Запорожской области выросло вдвое.

Также сообщается, что на территории Запорожской области, где недавно начали новую волну паспортизации, кремлевские силы запугивают местное население смертной казнью, пытаясь подавить проявления сопротивления со стороны местного движения сопротивления.

Напомним, по данным экспертов американского Института исследования войны (ISW), затяжное сражение за Северодонецк, потери и низкий боевой дух мешают оккупационным войскам возобновить наступательные действия на важных направлениях в Украине.


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