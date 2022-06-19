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Политика / Музыка / Скандал

Евровидение-2023 решили перенести из Украины в Великобританию

19:48, 19 июн 2022
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Украина возмутилась решением Европейского языкового союза и потребует его изменить

EBU (Европейский языковой союз, ЕМС) объявила, что песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году Украина провести не сможет из-за сложной ситуации безопасности. Организаторы конкурса обратились в Великобританию, представитель которой занял в 2022 году второе место. В то же время, такое решение ЕМС вызвало недовольство украинского министра культуры Александра Ткаченко.

«EBU хотел бы поблагодарить UA. Общественное за их искреннее сотрудничество и преданность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и поделиться своей грустью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине», – сказано, в частности, в заявлении EBU.

В соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с BBC о проведении конкурса Евровидения-2023 в Великобритании.

При этом EBU считает, что победа Украины должна быть подчеркнута в следующем конкурсе.

Впоследствии министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко опубликовал ответ на заявление ЕМС по поводу невозможности проведения Евровидения-2023 в Украине.

«Проведение Евровидения-2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он сейчас поддерживает Украину. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейский языковой союз. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении Евровидения-2023 в Украине», – заявил Ткаченко.


Напомним, украинская группа Kalush Orchestra победила в конкурсе Евровидения, поэтому в 2023 году она должна была состояться в Украине. 10 июня правительство создало организационный комитет по проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса.


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