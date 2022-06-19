Мэр Одессы выступил против переименования в городе улицы Пушкинской

Геннадий Труханов заявил, что его беспокоит рост ненависти ко всему российскому

Городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что не поддерживает переименование улицы Пушкинской, названной в честь русского поэта Александра Пушкина. Об этом он сказал в интервью The New York Times, пишет "Эспрессо".

В публикации отмечается, что одесситы предлагают переименовать улицу Пушкинскую.

Нет, я бы этого не поддержал. Одесса – межкультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему российскому», – сказал Труханов.

Издание в своей статье рассказывало о возобновлении работы Одесской оперы.

«Важно показать, что Одесса жива, что Украина жива, что мы хотим жить и творить, а путь российских оккупантов – это убийства и смерть. Если бы Путин решился ударить в оперу, ненависть, с которой он столкнется по всему миру, просто невероятна», – сказал Труханов.

The New York Times отметило, что долгое время считали, что Труханов имеет пророссийские симпатии, но с начала войны он превратился в откровенного защитника Украины и своего города. Отмахнувшись от обвинений, он сказал, что ему грустно видеть, как Россия разрушает свои претензии быть культурной нацией.

Добавим, что 13 июня Геннадий Труханов заявлял, что в Одессе переименуют все улицы, названия которых связаны со страной-агрессором Россией. «Мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли», – заявлял он тогда.

Труханов также называл, что под переименования подпадут такие улицы, как Новомосковская, Воронежская, Курская, Бородинская, Чапаева и другие.