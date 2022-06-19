Украинские военные продвинулись более чем на 10 километров в направлении Мелитополя

Также мэр Мелитополя заявил, что ВСУ приблизились к границам Херсона.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что украинские военные приблизились к границам Херсона. По его словам, от Запорожского направления до Мелитополя ВСУ продвинулись уже более 10 километров.

«Хочу констатировать несколько фактов, чтобы поддержать и вернуть веру тем людям, которые находятся на оккупированных территориях. Сегодня наши героические ВСУ значительно продвинулись и находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшее время, в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация по направлению городу Мелитополь. Уже более чем на 10 километров продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши ВСУ», – подчеркнул Федоров в видеообращении, опубликованном в воскресенье, 19 июня.

Он также выразил надежду, что западное оружие поможет Украине деоккупировать захваченные россиянами территории.

Кроме того, мэр Мелитополя рассказал, что россияне продолжают похищать людей, в частности, пасторов и активистов, не понимая, что «их не поддерживают 99,9% людей».

Напомним, Мелитополь находится под российской оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения, однако местные жители сопротивляются оккупантам.