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Война / Армия / Киев

В Киевской области дончанин пытался вступить в ВСУ, чтобы перейти на сторону России

18:50, 19 июн 2022
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Для маскировки желающий вступить в ряды ВСУ житель Донецка надел патриотическую футболку

В Киевской области пограничники задержали мужчину, который пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы в дальнейшем перейти на сторону России.

Как сообщила в воскресенье, 19 июня, Государственная пограничная служба Украины, пограничники остановили мужчину, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону противника. Однако в его телефоне нашли переписку с гражданами России и оккупированной территории Донбасса, в которой он писал о «геноциде русскоязычных», ненависти к Украине и об ожиданиях российского наступления.

«Во избежание дополнительных проверок предатель даже напялил украинскую патриотическую футболку. Не помогло. Теперь свои взгляды дончанин будет рассказывать сотрудникам СБУ», – говорится в сообщении пограничников.


Также, 7 июня СБУ сообщила о задержании экс-боевика «ДНР», который также хотел поступить в ВСУ. Мужчина в 2019 году принял «присягу» на верность «ДНР», но в конце 2021 добровольно обратился в один из украинских военкоматов, чтобы попасть в ВСУ. Перед тем он должен был учиться в одном из подразделений десантно-штурмовых войск вблизи Житомира.


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