В Бердянске более 300 человек согласились сотрудничать с рашистами: кто эти люди

В Бердянске в Запорожской области российские оккупанты продолжают запугивать и угрожать работникам сферы образования. Большинство из них не согласились на сотрудничество с оккупационными властями, с теми, кто пошел на сотрудничество, разорваны трудовые отношения.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Бердянского исполкома.

В Запорожской области в городе Бердянск из 18 школ только два директора согласились на сотрудничество с оккупантами.

По состоянию на сегодняшний день ситуация с работой сферы дошкольного и среднего образования следующая:

Детские садики

Из 16 дошкольных учреждений, работающих в городе, согласились на сотрудничество с оккупантами 4 заведующих (ЗДО 33, 35, 37, 25). Со всеми руководителями указанных заведений прекращены трудовые отношения и лишены полномочий. На их город назначены исполняющие обязанности со стороны украинской власти.

Из почти 800 работников детских садов согласились сотрудничать около 200 работников из числа младшего технического персонала и только около 100 педагогов садов. С ними прекращены трудовые отношения.

Учреждения среднего образования

Из 18 школ, работающих в городе, 2 директора согласились на сотрудничество с оккупантами (это ЗЗСО 6 и 8). С ними прекращены трудовые отношения и лишены полномочий. Вместо них руководителями школ также назначены исполняющие обязанности.

Из почти 1000 работников школ согласились на сотрудничество не более 50 учителей и 150 работников младшего технического персонала. Со всеми ими прекращены трудовые отношения.

Отдельно отмечаем, что в отделе образования исполкома Бердянского городского совета уволены 5 работников - коллаборантов во главе с самопровозглашенной главой отдела образования Шадуриной.

С другими работниками, которые согласились на сотрудничество, прекращены трудовые отношения.