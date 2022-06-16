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Украинцы начали больше тратить: что покупают чаще всего во время войны

22:21, 16 июн 2022
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В мае 2022 по сравнению с апрелем украинцы стали больше покупать товаров и услуг, оплачивая их банковскими картами. Согласно статистике сети POS-терминалов ПриватБанка, количество оплат покупок в мае выросло на 21% (со 146 млн транзакций в апреле до 177 млн в мае).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

По данным пресс-службы, соответственно расходы на покупку товаров и услуг банковскими картами также выросли на 21% (42,3 млрд грн в мае против 34,9 млрд грн в апреле 2022).

Подавляющая доля карточных расходов украинцев идет на оплату продуктов питания - в мае по сравнению с апрелем она увеличилась на 12,6% (до 21,3 млрд грн) и составляет более 50% общего объема оплат покупок карточками. В то же время значительно выросли объемы оплат в кафе и ресторанах - на 54% (до 2,3 млрд грн), магазинах техники и электроники (на 41% до 2,9 млрд грн) и сетях АЗС (на 27% до 1,23 млрд грн).

"Потребительский рынок постепенно восстанавливается после резкого падения в первые недели войны, рост количества покупок происходит как за счет увеличения предложения торговых сетей и малого бизнеса, так и за счет активного роста количества торговых точек, принимающих карточки к оплате", - говорит руководитель дирекции обслуживания бизнес клиентов Приватбанка Евгений Заиграев.

По его словам, на сегодня безналичная оплата на потребительском рынке является доминирующей перед наличными.

Наибольшими темпами восстанавливают товарооборот предприниматели и малый бизнес - в сравнении с апрелем на 20%, в общенациональных торговых сетях объемы оплат картами выросли на 16,5%. Всего в мае в сети банка количество активных торговых терминалов, принимающих оплату картами, увеличилось на 9% до 181,5 тысяч. При этом, за последний месяц ПриватБанк подключил бизнесу 6 300 новых POS-терминалов.

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительские цены на товары и услуги в Украине в мае 2022 года. За последний месяц больше всего подорожали рис, гречка и капуста.


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