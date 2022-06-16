Правда, эта "благородная" миссия будет реализована за счёт мелитопольцев.

Награбленное в Запорожской области зерно "депортировано" по всему миру. Это цитата местного коллаборанта Сигуты.

Перед камерами раша-тв он бодро отрапортовал, что зерно, собранное в Мелитопольском районе и на других оккупированных территориях, в первую очередь закроет потребности России (кто-бы сомневался), а также отправится на ближний восток, в северную Африку и по странам Европы.

Также Сигута важно подчеркнул, что украинские поля в этом году не засеяны. Вот бы ещё коллаборант сподобился рассказать на камеру, отчего же фермеры, не согласные с кабальными условиями оккупантов, отказались от посевных работ на захваченных территориях. Но, безусловно, эта информация не для прессы. Гораздо проще вещать на фоне колосящегося поля, о том как украденным украинским зерном будет обеспечен буквально весь мир. Поскольку, планы, мягко говоря, перед предателем поставили не реальные, наш спикер в коротком интервью чаще заикается, чем говорит по существу.