На заводе "Азот" в Северодонецке скрывается 600 человек, эвакуация невозможна





Сотни мирных жителей, которые находятся на химическом заводе "Азот" в Северодонецке, не могут эвакуироваться из-за постоянных обстрелов.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает CNN.

В интервью журналистам Гайдай подчеркнул, что сотни мирных жителей не могут эвакуироваться с завода "Азота" из-за постоянных обстрелов российской артиллерии.

"Сейчас выйти оттуда невозможно. Я имею в виду, что это физически возможно, потому что очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев", - сообщил глава ОВА.

Гайдай добавил, что если бы кто-то вышел с завода, то с вероятностью в 90% он был бы убит.

Также глава военной администрации уточнил, что сейчас на территории предприятия находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

По данным главы Северодонецкой районной военной администрации Романа Власенко, у мирных жителей, скрывающихся от обстрелов на территории химзавода, есть определенные запасы продовольствия, однако они не пополнялись уже в течение двух недель.

Также он отметил, что в основном на "Азоте" находятся работники химического завода и их семьи.