В Украине создадут фонд имени Романа Ратушного

Известный активист завещал деньги журналистам, музею и капеллам бандуристов

Роман Ратушный завещал свои боевые выплаты двум редакциям, музею и капелле бандуристов. Речь идет об интернет-издании «Новинарня» и «Историческая Правда», а также Дом-музей Шевченко и Национальной капелле бандуристов им. Майбороды.

По словам украинского журналиста, общественного деятеля, поэта и главного редактора интернет-издания «Новинарня» Дмитрия Лиховия, благодаря этому пожертвованию издание начинает «Премиальный фонд «Новинарня» им. Романа Ратушного для журналистов. Издание планирует использовать средства для повышенных гонораров за репортажи об украинских Героях, противостоящих российской агрессии на территории Украины.

«Как и Вахтанг Кипиани, я был поражен и тронут, когда узнал от Светланы Поваляевой (мать Романа Ратушного – ред.), что Роман повелел поддержать капеллу бандуристов, Дом-музей Шевченко и т.д. Что он уважал наше издание и «Историческую правду», – сообщил у себя на странице главный редактор интернет-издания «Новостинка» Дмитрий Лиховой.

По его словам, сегодня он получил от Светланы Поваляевой перевод на 100 тыс. грн. Но отметил, что благодаря этому пожертвованию «Новинарня» начинает «Премиальный фонд "Новинарные" имени Романа Ратушного». Это будет серия эксклюзивных материалов, иллюстрированных интервью и репортажей о действующих военнослужащих. За них предусмотрены повышенные гонорары (до 4/5 тыс. грн.).

Главный редактор интернет-издания и тележурнала «Историческая Правда» Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook также сообщил, что получил перевод от Светланы Поваляевой.

«В качестве исполнения его завещания сегодня на мою карточку пришли деньги от Романа и его друзей. И я снова плачу. Мы обязаны отработать это доверие. Жить полной грудью, защищать Украину за себя и за этого Парня. Первое мнение – хочу от имени «Историческая Правда» установить несколько премий им. Романа Ратушного для молодых авторов за публикации об истории Киева и сохранение исторического наследия столицы. Если будут идеи, как это сделать – говорите», – написал Вахтанг Кипиани.

Мать Романа, писательница Светлана Поваляева на своей странице в Facebook также призвала желающих в память о сыне поддержать эту инициативу, а также распространила инструкцию, как это правильно сделать.

Кстати, в Киеве в честь Романа Ратушного предлагают переименовать ул. Волгоградск в Соломенском районе. С такой инициативой выступил писатель Евгений Лир.

Напомним, 14 июня стало известно, что известный активист Роман Ратушный погиб в бою под Изюмом. 24-летний разведчик 93-й ОМБР «Холодный овраг» был убит врагом 9 июня. 5 июля ему должно было исполниться 25 лет.

В 2018 году Ратушный возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", которая через год стала общественной организацией. Ее целью было сохранить зеленую зону в Протасовом Яру в центре Киева и не допустить застройки ООО "Дайтона Групп", которая планировала возвести на зеленых склонах многоэтажки. Активисты выступили против, судились с застройщиками и в остальном победили. Последний суд подошел к концу именно в феврале, накануне полномасштабного вторжения.