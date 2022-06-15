Четверо дончан-коллаборационистов получили по 15 лет заключения

Осужден командир взвода «народной милиции ДНР» и трое его подчиненных

Командир взвода «народной милиции ДНР» и трое его подчиненных, которые воевали на Сумщине, осужден на 15 лет с конфискацией имущества. Самому младшему осужденному – 25 лет, самому старшему – 49.

«Четыре жителя Донецкой области признаны виновными в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженном формировании (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 УК Украины). Также два человека признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Лицам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества», – сообщили в прокуратуре Полтавской области.

Известно, что в конце февраля этого года мужчины поступили в так называемую «народную милицию ДНР» и служили в одном взводе на должностях командира взвода, гранатометчика, помощника гранатометчика и снайпера. Им выдали камуфляжную форму эталона вооруженных сил РФ и орудие.



Позже мужчины приехали на территорию Сумской области, где выполняли приказы командиров российской армии, дежурили на блокпостах, проверяли лиц и транспортные средства. Кроме этого, командир взвода совместно с военнослужащими РФ разграбил имущество одного из предприятий, а помощник гранатометчика – дом местного жителя.

Напомним, недавно аналогичный приговор получил командир отделения «народной милиции ДНР».