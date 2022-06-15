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Политика / Власть / Исследование

ООН начинает расследование военных преступлений РФ в Украине

22:40, 15 июн 2022
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Комиссия ООН по расследованию событий в Украине побывала в Киеве, Буче, Ирпене, Харькове и Сумах. Представители ООН работали 10 дней, собирая факты и свидетельства военных преступлений России.

Об этом сообщает прессслужба Совета ООН по правам человека.

В Киеве комиссия встретилась с парламентариями, представителями ряда министерств и генеральной прокуратуры.

«В Буче и Ирпене комиссия получила информацию о произвольных убийствах мирных жителей, уничтожении и разграблении имущества, а также нападениях на гражданскую инфраструктуру, в том числе на школы. В Харькове и Сумской области комиссия наблюдала разрушение крупных городских территорий, вероятно, в результате воздушных бомбардировок, обстрелов или ракетных ударов по гражданским объектам», - рассказали представители комиссии ООН по итогам визита.

Отмечается, что комиссия также имела возможность выслушать внутриперемещенных лиц, в том числе прибывших с востока Украины. Доказательства также включали истории уничтожения гражданского имущества; мародерство; заключение, жестокое обращение и исчезновение гражданских лиц, а также сообщения об изнасиловании и других формах сексуального насилия.

Комиссия считает необходимым дополнительно расследовать сообщения о предполагаемом перевозе детей, помещенных в учреждения на временно оккупированных территориях, в Российскую федерацию, а также информацию об ускоренном получении гражданства и процессах усыновления некоторых из этих детей. В Украине многие перемещенные дети были разлучены с семьями, отметили в ООН.

«Мы продолжим процесс сбора доказательств, которые могут служить целям привлечения к ответственности; когда это возможно, идентифицируя физических или юридических лиц, и будет уделять особое внимание нарушениям сексуального характера, прав детей, пожилых людей и других уязвимых групп населения», — резюмировали в комиссии.


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