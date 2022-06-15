Мэр Покровская призывает эвакуироваться жителей города в связи с обстрелами жилых домов со стороны оккупантов

Город Покровск вечером 15 июня подвергся новым вражеским обстрелам, повреждены жилые дома.

Об этом в Телеграмме сообщил Покровский городской голова Руслан Требушкин.

«Ситуация крайне беспокойная!... Вечером город подвергся новым обстрелам! Повреждены жилые дома! Я подчеркиваю эвакуацию!» – написал глава города.

Он отметил, что выехать в безопасные регионы можно поездом, направляющимся во Львов через Днепр с железнодорожной станции Покровская, посадка бесплатная, поэтому не нужно медлить.

«Руководители Покровской ТГ находятся на своих рабочих местах», – заверил мэр.

Ранее Требушкин сообщал, что минувшей ночью вражеский снаряд прилетел в Покровск, был разрушен вагон с гуманитарной помощью, повреждены железнодорожные пути, оборвана линия электросети над путями. К счастью, обошлось без погибших и раненых.