Украина начнет контрнаступление, как только будет паритет в тяжелом вооружении

Ситуация на фронте сейчас сложна, поскольку украинским военным не хватает орудий и тяжелого вооружения. Вместе с тем в скором времени у Украины будет паритет и сможет перейти в контрнаступление.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«То, что сегодня происходит на фронте, ситуация непростая, она сложна. Наши военные как могут ровняют эту ситуацию, в прямом и переносном смысле этого слова, но на сегодняшний день еще недостаточное количество орудий, тяжелого оружия для того, чтобы мы сказали, что у нас уже есть паритет», - подчеркнул Данилов.

Он выразил надежду, что с учетом происходящих в мире событий Украина сможет этого паритета достичь, перейти к контратаке и к отвоеванию городов и сел, которые временно захватил захватчик.

Отвечая на вопрос, почему российские политики перешли к открытым заявлениям о намерениях уничтожить государственность Украины, Данилов отметил: «Это их мечты, они известны. И я могу сказать, что пытаться уничтожать наше государство, они начали довольно давно. У них это не совсем получается, поэтому они переходят в крайнюю стадию, уже сброшены все маски, уже нечего скрывать. Даже Путин говорит, что они забирают свои территории, а своей территорией считают всю территорию нашей страны. Это уже не борьба за какой-то Луганск, Донецк, они прямо говорят, что уничтожение Украины, уничтожение нашей нации – это для них задача номер один».