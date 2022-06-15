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Политика / Война / Армия / США

Байден позвонил по телефону Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов

21:48, 15 июн 2022
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США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд. долларов. Американский президент Джо Байден лично рассказал об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Белый дом.

Новый пакет американской военной помощи будет включать:

  • дополнительную артиллерию;
  • вооружение береговой обороны;
  • боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем

Кроме того, Байден объявил о выделении пакета гуманитарной помощи в размере 225 млн долларов. Средства, в частности, пойдут на снабжение безопасной питьевой водой, важнейшими медицинскими средствами, а также обеспечение украинцев едой, жильем и средствами на вещи первой необходимости.

"Мужество, стойкость и решительность украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, который борется за его свободу", - заявил Байден после разговора с Зеленским.


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