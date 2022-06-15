На Артемсоли планируют отправить работников на простой без зарплат до конца войны

Администрация ГП "Артемсоль" хочет приостановить трудовые отношения с работниками предприятия. То есть до 2,5 тысячи человек могут остаться без работы и заработной платы до конца войны.

Администрация планирует приостановить свою деятельность трудовых договоров с каждым работником. Администрация – инициатор этого проекта приказа. Вчера вечером я его увидел”, – рассказывает глава профсоюза ГП “Артемсоль” Андрей Попов. Об этом сообщает Свободное Радио

Мужчина отмечает, пока это только планы, ведь подписи руководителя предприятия он еще не видел.

“Из текста понял, что приостановка деятельности согласно действующему законодательству (видимо, юридические службы там работали). Сохраняются рабочие места, никаких выплат не будет, но работник с этим приказом может стать центром занятости, получать выплаты, или еще что-то, может дистанционно уволиться или трудоустроиться на другую работу по совместительству и тому подобное”, — говорит Андрей Попов.

Согласно проекту приказа, приостановить трудовые договоры хотят уже с 16 июня. По словам председателя профсоюза ГП “Артемсоль”, без работы и зарплат могут остаться до 2,5 тысяч работников.

Сейчас работает лишь небольшой штат людей, защищающих объекты предприятия, но добычи на шахтах нет.

Во время военного положения в Украине можно приостановить действие трудового договора. Что это значит и дает

Согласно проекту приказа, зарплаты как будто должна возместить страна, которая напала на Украину, то есть Россия.

“К сожалению, механизм не понимаю, как это будет. Как я понял, будет начисляться заработная плата или простой, но выплачиваться самим предприятием не будет и возлагается эта обязанность уже после войны, на страну-агрессорку. Трудно сказать, когда не понимаешь алгоритм и не было такого опыта раньше», — отмечает председатель профсоюза предприятия.

В последний раз люди получили деньги от ГП "Артемсоль" в начале июня. Им заплатили за май – за простой до 2 недель.

Андрей Попов рассказывает, что в городе остается около 700 работников предприятия.

"Жалобы есть: "как нам быть", "за что нам жить", "что нам делать". Но, к сожалению, ответа у меня нет. Я не в восторге от этого приказа. Я не знаю, как дальше работать. Пока знаю, что есть только инициатива администрации. Но согласована ли она с кем-то – не понимаю”, – говорит глава профсоюза ГП “Артемсоль” Андрей Попов.

Отметим, журналисты Свободного радио пытались несколько раз связаться с исполняющим обязанности генерального директора ГП "Артемсоль" Виктором Юриным. Но чиновник на звонки не отвечает. Как только нам удастся узнать детали, мы дадим это отдельной новостью.

Напомним, из-за российской военной агрессии еще в апреле остановилось государственное предприятие "Артемсоль". Это самое крупное в Европе предприятие по добыче соли. Из-за остановки предприятия в Украине уже наблюдали дефицит соли в магазинах, но из-за длительного простого этот дефицит может быть еще более ощутимым.