В Северодонецке остается 10 тысяч человек

По состоянию на 15 июня в Северодонецке остаются около 10 тысяч гражданских.
О ситуации в городе рассказал в эфире телемарафона председатель городской военной администрации Александр Стрюк.
По его словам, сейчас с Северодонецком усложнилась логистика, однако пути сообщения с городом остаются. Украинские военные контролируют промышленную зону и вытесняют оккупантов из центра.
Россияне пытаются штурмовать Северодонецк, постоянно обстреливают город и не жалеют своих солдат при боях
Александр Стрюк о ситуации в Северодонецке по состоянию на утро 15 июня:
россияне пытаются штурмовать город по нескольким направлениям;
усложнилась логистика, однако пути сообщения с Северодонецком остаются;
украинские военные контролируют промышленную зону, осуществляются меры по выдавливанию врага из центра города;
в Северодонецке остается около 10 тысяч человек;
гуманитарная ситуация в населённом пункте критическая;
россияне прокладывают дорогу трупами своих же солдат;
готовим к работе центр предоставления гуманитарной помощи для переселенцев.