В Северодонецке остается 10 тысяч человек

По состоянию на 15 июня в Северодонецке остаются около 10 тысяч гражданских.

О ситуации в городе рассказал в эфире телемарафона председатель городской военной администрации Александр Стрюк.

По его словам, сейчас с Северодонецком усложнилась логистика, однако пути сообщения с городом остаются. Украинские военные контролируют промышленную зону и вытесняют оккупантов из центра.

Россияне пытаются штурмовать Северодонецк, постоянно обстреливают город и не жалеют своих солдат при боях

Александр Стрюк о ситуации в Северодонецке по состоянию на утро 15 июня:

россияне пытаются штурмовать город по нескольким направлениям;

усложнилась логистика, однако пути сообщения с Северодонецком остаются;

украинские военные контролируют промышленную зону, осуществляются меры по выдавливанию врага из центра города;

в Северодонецке остается около 10 тысяч человек;

гуманитарная ситуация в населённом пункте критическая;

россияне прокладывают дорогу трупами своих же солдат;

готовим к работе центр предоставления гуманитарной помощи для переселенцев.