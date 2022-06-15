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Война / Северодонецк / Армия

В Северодонецке остается 10 тысяч человек

16:33, 15 июн 2022
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По состоянию на 15 июня в Северодонецке остаются около 10 тысяч гражданских.

О ситуации в городе рассказал в эфире телемарафона председатель городской военной администрации Александр Стрюк.

По его словам, сейчас с Северодонецком усложнилась логистика, однако пути сообщения с городом остаются. Украинские военные контролируют промышленную зону и вытесняют оккупантов из центра.

Россияне пытаются штурмовать Северодонецк, постоянно обстреливают город и не жалеют своих солдат при боях

Александр Стрюк о ситуации в Северодонецке по состоянию на утро 15 июня:

россияне пытаются штурмовать город по нескольким направлениям;
усложнилась логистика, однако пути сообщения с Северодонецком остаются;
украинские военные контролируют промышленную зону, осуществляются меры по выдавливанию врага из центра города;
в Северодонецке остается около 10 тысяч человек;
гуманитарная ситуация в населённом пункте критическая;
россияне прокладывают дорогу трупами своих же солдат;
готовим к работе центр предоставления гуманитарной помощи для переселенцев.


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