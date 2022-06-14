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"Азов" предупредил, что Россия готовит провокации с участием пленных защитников Мариуполя

20:28, 14 июн 2022
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В сети могут появиться провокационные сообщения и заявления от пленных «азовцев».

Полк «Азов» предупредил о вероятности появления провокационных сообщений и заявлений от находящихся в плену российских оккупантов защитников «Азовстали». Об этом сообщили в пресс-службе полка.

«В ближайшее время в Сети могут появиться провокационные сообщения и заявления от наших собратьев, находящихся в плену российских оккупантов мариупольских защитников», - заявили в пресс-службе.

«Азов» предупреждает, что обнародованный оккупантами материал может содержать не соответствующий действительности пропагандистский смысл.

Украинцев попросили быть внимательными и доверять только проверенной информации из официальных источников.


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