"Азов" предупредил, что Россия готовит провокации с участием пленных защитников Мариуполя

В сети могут появиться провокационные сообщения и заявления от пленных «азовцев».

Полк «Азов» предупредил о вероятности появления провокационных сообщений и заявлений от находящихся в плену российских оккупантов защитников «Азовстали». Об этом сообщили в пресс-службе полка.

«В ближайшее время в Сети могут появиться провокационные сообщения и заявления от наших собратьев, находящихся в плену российских оккупантов мариупольских защитников», - заявили в пресс-службе.

«Азов» предупреждает, что обнародованный оккупантами материал может содержать не соответствующий действительности пропагандистский смысл.

Украинцев попросили быть внимательными и доверять только проверенной информации из официальных источников.