Война в Украине может затянуться на 10 лет, - CNBC

Международные исследователи считают, что война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с российской федерацией, который продлится более десяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Аналитики считают, что увлечение россиянами Северодонецка выглядит все более вероятным. В случае оккупации города вместе с Лисичанском оккупанты получат полный контроль над Луганской областью. Если россияне добьются успеха на этом направлении, они, вероятно, переместят внимание на Донецкий регион, около половины которого уже оккупировано.

Директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями в Международном институте стратегических исследований Уильям Альберке считает, что есть вероятность того, что российская линия обороны где-то упадет. Тогда оккупантам придется стягивать войска с Северодонецкого фронта и направлять их на север, в Харьков или Херсон.

Альберке выразил опасение, что если Украина не сможет разрушить часть российской линии, начнет отталкивать их армию, это заставит страну-агрессор еще сильнее снизить ее территориальные амбиции. Тогда может возникнуть «полупостоянный замороженный конфликт, который длится десятилетие или больше».