Украина ожидает от партнеров предоставления ей систем противоракетной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от европейских и американских партнеров предоставление систем противоракетной обороны Украине.

"У нас недостаточно оружия, которое действует на той дистанции, которая нам важна, чтобы уменьшить преимущество в технике рф. У нас недостаточно бронированной техники. Поэтому мы теряем людей. И это самая большая проблема", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы представителей СМИ. Дании, пишет Интерфакс-Украина

По его словам, предоставить Украине ПВО могут не только США, но и европейские партнеры.

"Мы очень ждем этого решения. Очень ждем поддержки со стороны европейцев. Потому что для нас это сегодня вопиющий факт. 10-15 крылатых ракет ежедневно попадают по нашей земле, в гражданские кварталы… Вы понимаете, какое количество людей могут погибнуть… Мы сегодня просим предоставить нам ПВО, которое может усилить нашу оборону и снизить количество попаданий у обычных людей", - сказал президент Украины.

"Я очень жду этой поддержки", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что война должна закончиться уважением украинскому народу и суверенитетом Украинского государства.

"Война может закончиться, когда мы – украинцы и только мы будем на нашей земле. Конечно, мы приглашаем любые народы на нашу землю, но только в гости и без оружия. Это точно. Поэтому эта война должна закончиться уважением к нашему народу, уважением к нашей земле, уважением к нашим людям, детям, к нашей современности и будущему и, наконец, уважением к нашему суверенитету", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы представителей СМИ Дании.

Он также добавил, что Украине предстоит восстановить территориальную целостность.

"Я понимаю, что не все сразу. Я понимаю, что это большой вызов. Против нас воюет российская федерация. Вторая армия, как говорится, по мощи в мире", - отметил Зеленский.