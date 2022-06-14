Правительство упростило выезд детей за границу на отдых и оздоровление

Во время военного положения группы детей смогут выезжать за границу без нотариального удостоверения документов
В Украине упростили процедуру вывоза детей за границу для отдыха и оздоровления. Соответствующее постановление №661 принял Кабинет Министров 10 июня, сообщает Государственная пограничная служба.
«Такие изменения внесены для того, чтобы можно было в короткие сроки обеспечить организованный выезд детей на отдых за границу, а также сделать этот процесс контролируемым и безопасным и гарантировать возвращение их в Украину», – говорят в ГНСУ.
Новое постановление предусматривает, что во время военного состояния группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при согласии Нацсоцслужбы.
При этом при подаче пакета документов в уполномоченный орган больше не нужно осуществлять их нотариальное удостоверение, говорят в ведомстве.
Для прохождения пограничного контроля требуются:
согласие Национальной социальной сервисной службы на выезд группы детей;
списки группы детей, выезжающих за границу на оздоровление и отдых, и сопровождающих их лиц;
паспорт гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства рождения ребенка;
согласование службой по делам детей согласия представителей каждого ребенка на его выезд за границу;
заявление родителей на выезд ребенка за границу, заверенное службой по делам детей (может производиться без нотариально удостоверенного согласия второго родителя).
После окончания проверки документов, пограничник должен поставить на списке штампы с отметками «Выезд» или «Въезд» и «Государственная граница пересекли», а также указать общую численность выехавших и вернувшихся людей.