Десять депутатов Львовского облсовета пошли в армию во время войны

Десять из 84 депутатов Львовского облсовета взяли оружие в руки после полномасштабного российского вторжения в Украину. Соответствующая информация была предоставлена ​​от руководителей и представителей разных фракций областного совета.

Из крупнейшей фракции «Европейская солидарность» в состав подразделений территориальной обороны и ВСУ вступили трое депутатов – Степан Буняк, Александр Ганущин и Евгений Швед.

Из фракции «Свобода» в армию отправились два депутата – Михаил Байтала и Эдуард Леонов.

Пошли служить и двое избранников от фракции НРУ – Роман Филиппов и Богдан Гагалюк, еще двое от УХП – Тарас Чолий и Юрий Фольварочный (эти два депутата отозваны руководством УГП за нарушение партийной дисциплины депутатами).

Также пошел на военную службу депутат Львовского облсовета от «Самопомощи» Александр Кобзарев.

Примечательно, что пятеро из мобилизованных депутатов присутствовали 14 июня на заседании облсовета – Михаил Байтала, Эдуард Леонов, Тарас Чолий, Богдан Гагалюк и Роман Филиппов. Как пояснили в аппарате Львовского облсовета, по их просьбе аппарат посылал письма в воинские части, чтобы избранников отпустили на сессию. Пропустили первое с начала войны заседание облсовета в общей сложности 20 депутатов из всех фракций. По словам председателя облсовета Ирины Гримак, многие из отсутствующих уехали из страны.

Кроме того, среди действующих депутатов облсовета есть кадровые военные, которые были в ВСУ раньше – еще до начала войны. Роман Дмитришин из «Голоса» является военным медиком, Павел Ткачук от «Слуги народа» много лет возглавляет Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, а Александр Тищенко от «Слуги народа» занимает должность начальника Львовского областного территория. ).