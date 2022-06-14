Политический десант кремля: что означают новые "назначения" в "ДНР"

В группировке ДНР смена так называемого правительства. Теперь парадом будет командовать официально российский чиновник. Что означает эта "ротация"?

В так называемой ДНР произошли существенные изменения — в разгар войны разогнали местное правительство. Место незаконного "премьер-министра" занял чиновник из минпромторга России Виталий Хоценко.

Как объясняет оккупационная власть, это вызвано "необходимостью реинтеграции" с Россией. "Масштабные задачи" по восстановлению разрушенной инфраструктуры и развитию экономики.

Такая перетряска произошла по всей вертикали власти самопровозглашенной "республики". В "отставку" отправлен весь состав так называемого правительства.

"Экспремьер ДНР" Александр Ананченко заявил, что на этот момент "идет реформирование и синхронизация с РФ", поэтому его новая должность вступит в более четкие формы впоследствии. Интересно, что на своей должности Ананченко пробыл около 4 лет и только сейчас, в разгар боевых действий, его решили свергнуть.

Кто такой Виталий Хоценко?

Хоценко достаточно молодой российский чиновник - директор департамента промышленной политики и Проектного управления Минпромторга РФ. Ранее он возглавлял министерство энергетики, промышленности и связи Ставрополья, занимал должности в органах власти Ямало-Ненецкого автономного округа и принимал участие в конкурсе "Лидеры России" 2018-2019 годов. Также известно, что он родом из Украины родился в Днепре, но учился в Москве и остался там строить свою карьеру.

По данным ВВС, Хоценко тесно связан с новым кремлевским куратором оккупированного Донбасса Сергеем Кириенко, первым заместителем администрации президента РФ. Кстати, он председатель и наставник того же конкурса подготовки российских чиновников, в котором участвовал Хоценко. Смена "правительства" произошла именно в то время, когда наблюдатель с очередной командировкой приехал на Донбасс.

Связи Хоценко и Кириенко подтверждает и директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский. По сообщениям из его собственных источников в оккупированном Донецке стало известно, что роспуск правительства НЗФ связан с изменением кураторов оккупированных территорий Украины. Это решение самого Сергея Кириенко по многочисленным просьбам Пушилина.

В интервью российским пропагандистам новый "премьер" заверил, что интеграция захваченных территорий с Россией уже началась. Якобы он уже ознакомился с проблемами и будет заниматься синхронизацией законодательства.

Политический десант кремля

Но только на "премьере" нашествие российских чиновников не закончилось. Сразу же были назначены новые заместители. Первым заместителем руководителя "администрации главы республики" назначен Александр Костомаров. Известно, что он с 2021 года работал первым заместителем губернатора Ульяновской области. До этого был вицегубернатором Липецкой области. В целом занимал достаточно высокие посты во многих областях России, являясь представителем партии "Единая Россия".

Заместителем главы правительства назначили Евгения Солнцева, а также россиянина. Ранее он занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ России, до этого возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта.

По данным "Медузы", Кириенко за время войны попал в ближний круг Путина и готовит присоединение Донбасса к РФ. Как утверждают источники, близкие к администрации президента России, в кремле хотят объединить все захваченные территории Украины в один федеральный округ в составе России.

“Округ должен появиться после того, как на этой территории пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут», — объяснил один из источников.

По данным Медузы, это может произойти в середине июля или 11 сентября, когда в России будут проходить выборы губернаторов, поскольку Россия готовится назначить на все административные должности на этих территориях именно российских чиновников. Судя по всему, подготовка уже началась с чистки и новых назначений.

Также сообщается, что вскоре российскими чиновниками также могут заменить и главарей ДНР и ЛНР — Пасечника и Пушилина. Чтобы все деньги шли в правильном направлении.

Что это значит?

Почти все незаконное "правительство ДНР" состоит из квот разных групп влияния, которые согласовывались с предыдущим куратором Дмитрием Козаком и были креатурами функционеров ЗАО "Внешторгсервис", бывшими элитами Донецкой области, партийными функционерами из РФ и так далее. Как результат, многие задачи не были выполнены, а внутри структур многие инициативы саботировали, что можно трактовать как внутреннюю борьбу и тому подобное, объясняет Павел Лисянский.

“Экономическая деятельность этого “правительства” направлена ​​на выжимание ресурсов Украины на этих территориях. К 2020 году из ОРДЛО было вывезено 68,5 млн. углей в РФ. Это примерно 4,5 млрд долларов”, - сообщает Лисянский.

По информации Лисянского, в силовом блоке уже месяц назад начались чистки.

Например, в МГБ ДНР уволили некоторых кураторов отдельных городов. Также изменения ожидает и глав оккупационных администраций.

“Сейчас принято решение о формировании единого

е команды переходного правительства, задачами которого будет подготовка к "референдуму", координация действий с предприятиями РФ по "восстановлению" разрушенных городов и, конечно, новый куратор, хочет расставить своих людей, которые будут контролировать финансовые потоки из РФ", - объясняет правозащитник.

Лисянский отмечает, что людям, работавшим на должностях при Ананченко, предложат работать на временно оккупированных территориях Украины в Запорожской и Херсонской областях, поскольку у них там очень серьезные кадровые пробелы.

С другой стороны, появление новых лиц кремлевского происхождения в “правительстве” могут использовать для снижения градуса среди местных. Такое пристальное внимание со стороны России дает намек на то, что многолетние обещания о "повторении судьбы Крыма" могут все же свершиться.

Но все ли жители хотят такой судьбы? Судя по последним событиям, происходящим на оккупированных территориях, украинское сопротивление активизируется. А значит, перспективы для Донбасса, рисующие в кремле, радуют не всех. Гражданское сопротивление поднимает голову. К чему это приведет – покажет время.