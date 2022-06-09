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Кличко хочет создать в Киеве военное кладбище для погибших защитников

21:42, 09 июн 2022
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Киевсовет будет просить правительство создать в столице военное кладбище для почетных захоронений защитников Украины.

Информация об этом была размещена на сайте Киевской администрации со ссылкой на заявление мэра Киева на заседании горсовета 9 июня

Прямая речь Кличко: "Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через большие испытания – наши воины, патриоты, герои украинской нации гибнут за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях.

Поэтому мы предлагаем, и Киевсовет, убежден, обратится к правительству относительно создания в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины".

Столичные власти предлагают обустроить такое кладбище рядом с урочищем Бабий Яр.

По словам Кличко, Киев готов взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища.

"Но необходима также поддержка на национальном уровне в вопросах документального сопровождения, возможно даже принятие отдельного закона по этому вопросу. Убежден, что Киев должен воплотить этот проект совместно с государством", – подытожил Кличко.


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