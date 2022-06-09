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Война / Власть / Херсон

Оккупанты свозят свои семьи в Херсонскую область: убеждают, что они там навсегда

21:34, 09 июн 2022
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В Херсонской области появляется информация, что оккупанты перевозят туда свои семьи, пытаясь убедить местных, что они здесь навсегда.

"В Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные оккупанты перевозят туда свои семьи, пытаясь убедить местных, что они здесь навсегда.

Сами же семьи оккупантов не скрывают своего восторга от уровня жизни на Херсонщине, который даже в условиях более 100-дневной оккупации в разы лучше их родных российских регионов".

Сообщается, что в Херсонской области ситуация остается сложной.

Пытаясь остановить украинские подразделения в продвижении на восток, российские захватчики сооружают дополнительные линии обороны, создают инженерные заграждения и минируют территорию, но используют при этом советские мины, изготовленные в 50-х годах прошлого века, которые были на их складах в ожидании уничтожения.

Так, при попытке установки минных заграждений, на старых боеприпасах уже подорвалось несколько саперов-оккупантов.

В целях улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных помех.

Ночью и утром 9 июня оккупанты обстреляли Николаевщину: Ингульскую и Березнеговатскую общины. Один человек погиб. Повреждены жилые дома.

В течение ночи украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожены 13 врагов, 2 самоходные гаубицы "Мста-С" и автомобильная техника противника. Окончательные вражеские утраты уточняются.

В Черном море корабельная группировка врага продолжает обучение, но в готовности к нанесению ударов по территории Украины находятся 3 надводных корабля и 1 подлодка.

Они оснащены 28 крылатыми ракетами. Также на боевом дежурстве находятся 4 ВДК.

Таким образом, угроза ракетных ударов остается, вероятность высадки морского десанта – не исключена.


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