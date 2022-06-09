Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты вывезли из Северодонецка остатки бурят, потому что те значительно слабее украинских защитников.

"Мрут как мухи. Рашисты забрали остатки бурят из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками.

Продолжаются ожесточенные бои внутри Северодонецка. Буряты отступили, потому что значительно слабее наших защитников".

По его словам, оккупанты мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон.

Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях.

Боев внутри и вокруг города нет.

Кроме того, ведутся бои в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин.

Гайдай добавил, что из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал, а значит, россияне снова попытаются бросить переправы.

По словам главы ОВА, потери россиян значительно превышают потери украинцев.

Бурятию называют среди лидеров по погибшим в Украинеиз регионов РФ. Власти РФ статистику не публикуют. Но независимые журналисты, издание "Люди Байкала", фонд Free Buryatia Foundation изучают информацию в соцсетях.

Исторически наш край очень милитаризированный. В бывшей Читинской области (сейчас входит в Забайкальский край – УП) во времена СССР была 36-я общевойсковая армия. Теперь она дислоцируется в Бурятии.

У нас много рефлексируют, почему в армии много бурят (пауза). Все за Путина? Все такие воинственные? Не думаю. Для многих служба в мирное время была обычной работой: приходишь в часть, что-то там делаешь целый день, у тебя есть выходные.

В Улан-Удэ несколько воинских частей. Уровень жизни в республике низкий, а в армии стабильные, хорошие зарплаты. Туда идут и стар, и млад.

Те, кто поехал в Украину, вряд ли предполагали, что когда-либо будут воевать. Найти и набрать новые, свежие силы в Бурятии дальше, думаю, будет сложно. Несмотря на то, что в республике много идейных путинцев, умирать они не хотят.

- пишет Евгения Балтатарова, журналистка, видеоблогер и активистка из Улан-Удэ.