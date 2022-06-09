Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите лидеров НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня 2022 года.

Об этом сообщает La Reppublica.

Как заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, мадридский саммит будет "действительно преобразующим".

По его словам, впервые на таком саммите выступят лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Он добавил, что на встрече "так или иначе" присутствует президент Зеленский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Министр подчеркнул, что считает корректной критику в адрес Альянса, которая звучит в Украине.

"Меня здесь критиковали за то, что я сказал, что НАТО как организация ничего для Украины не сделала после 23 февраля 2022 года. Тогда я обратился с просьбой: покажите, что сделал Альянс? И оказалось, нет таких решений", – пояснил он.

Основываясь на этом, министр объяснил, что не ожидает прорывных решений на саммите Альянса.

"У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО – это то, что там произойдет чудо", – добавил он, еще раз подчеркнув особо, что будет рад ошибиться и увидеть прорывные решения в поддержку Украины, но признает это "чудом".

"Безусловно, мы услышим слова поддержки, слова солидарности, но пока я не вижу никаких признаков мощных решений, которые готовит Альянс по Украине или даже решениям по черноморской безопасности", – пояснил министр.

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