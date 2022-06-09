"Поддержать"
Тренды:
Новости
Спонсоры войны: как международные компании оправдывают свой невыход из России
Кличко хочет создать в Киеве военное кладбище для погибших защитников
Оккупанты свозят свои семьи в Херсонскую область: убеждают, что они там навсегда
Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде
В РФ начали обманом завозить наемников на войну в Украину
В МИД Британии отреагировали на "приговор" британским гражданам в "ДНР"
Северский Донец во время войны. Что происходит с рекой и какие угрозы экологии
Россияне ударили с самолетов по Сумщине
Шмигаль как можно скорее требует единственный документ, которым будут фиксировать убытки за разрушенное жилье
Концлагерь Ягодное: смерть и жизнь в селе на Черниговщине
Двое украинцев получили 13 лет тюрьмы за помощь россиянам в оккупации Херсонской области
Подоляк о планах Думы "отменить" независимость Литвы: аппетиты РФ не ограничатся Украиной
Большая часть Северодонецка находится под контролем оккупантов
Украина и РФ провели очередной обмен телами погибших военных, - Минреинтеграции
Все новости
Политика / Власть / Война

Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде

20:57, 09 июн 2022
101
Версия для печати

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите лидеров НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня 2022 года.

Об этом сообщает La Reppublica.

Как заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, мадридский саммит будет "действительно преобразующим".

По его словам, впервые на таком саммите выступят лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Он добавил, что на встрече "так или иначе" присутствует президент Зеленский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Министр подчеркнул, что считает корректной критику в адрес Альянса, которая звучит в Украине.

"Меня здесь критиковали за то, что я сказал, что НАТО как организация ничего для Украины не сделала после 23 февраля 2022 года. Тогда я обратился с просьбой: покажите, что сделал Альянс? И оказалось, нет таких решений", – пояснил он.

Основываясь на этом, министр объяснил, что не ожидает прорывных решений на саммите Альянса.

"У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО – это то, что там произойдет чудо", – добавил он, еще раз подчеркнув особо, что будет рад ошибиться и увидеть прорывные решения в поддержку Украины, но признает это "чудом".

"Безусловно, мы услышим слова поддержки, слова солидарности, но пока я не вижу никаких признаков мощных решений, которые готовит Альянс по Украине или даже решениям по черноморской безопасности", – пояснил министр.

.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще