В РФ начали обманом завозить наемников на войну в Украину

В российской федерации начали прибегать к обману, чтобы завербовать людей на войну в Украине.

Об этом Служба безопасности Украины сообщает в Телеграмме.

Так, в Луганской области была захвачена очередная "партия" военнопленных из российской федерации. Ими оказались жители республики Марий Эл, Татарстана и Москвы.

Как выяснила СБУ, мужчины планировали работать охранниками и техниками на нефтяных вышках, защищать их от пиратов, а оказались на войне. Все трое были завербованы через частную военную компанию "Евро Полис" (г. Краснодар, РФ) по трудовым контрактам.

По словам одного из пленных, перед тем как пойти на вахту, которая должна была длиться четыре месяца, они заключали гражданско-правовой договор.

Другой военнопленный сообщил, что по приезду в Луганскую область им заявили: "Назад пути нет, то есть бежать смысла нет… Будете бежать – по вам сработают наши же".

Таким образом, наемники стали фактически "пушечным мясом" в боях с Вооруженными силами Украины вблизи населенных пунктов Богуславское, Камышеваха и Викторовка Луганской области. По данным СБУ, их покинул командир, а затем накрыла собственная артиллерия.

Пленные сотрудничают со следователями Службы безопасности Украины. Все показания военных документируются, материалы будут переданы в суд.