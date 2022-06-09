Северский Донец во время войны. Что происходит с рекой и какие угрозы экологии

Северский Донец – самая большая река востока Украины. С начала полномасштабного вторжения в ее бассейне проходят активные боевые действия. Как это может отразиться на экологической ситуации в регионе?

Война в Украине – это смерти гражданских и военных, разрушение инфраструктуры и целых городов. А еще – уничтожение экосистемы: лесов и рек. Возможно, на фоне человеческих жертв вопросы экологии могут показаться не столь значительными на этот момент. Но в долгосрочной перспективе нарушения экосистемы в результате боевых действий могут сказаться не менее губительно, чем артиллерийские обстрелы и авианалеты.

В результате российской военной агрессии на востоке Украины просто сейчас уничтожаются гектары лесов и загрязняются водные ресурсы.

Самая большая водная артерия региона – Северский Донец. Река проходит через три области: Харьковскую, Донецкую и Луганскую. Через месяцы боевых действий на всей ее протяженности велись и ведутся бои. И это сказывается на состоянии реки.

Одно из самых больших изменений в окружающей среде, которое произошло из-за российско-украинской войны, — это разрушение одного из затворов плотины Оскольского водохранилища на границе Харьковской и Донецкой областей, которое произошло 2 апреля. Около 355,5 млн кубических метров воды высвободились из водоема, что привело к поднятию уровня Северского Донца и обнажило около 9000 гектаров заиленного дна водохранилища.

Оскольское водохранилище было построено с целью регулирования уровня воды в канале Северский Донец-Донбасс. То есть это водохранилище напрямую связано с водообеспечением подавляющего большинства населения Донецкой и Луганской областей.

Такие внезапные изменения, по мнению экологов, нарушили стабильность и поставили под угрозу дальнейшую работу водоснабжения Донетчины.

В последнее время в сети начали появляться снимки Северского Донца в Святогорском районе, на которых видно, что сейчас река, наоборот, значительно обмелела. По мнению экспертов, это тоже было вызвано разрушениями плотин в русле Северского Донца.

Эксперт по вопросам экологического мониторинга и измерения, состояния объектов окружающей среды Максим Сорока считает, что пока бить тревогу рано, однако стоит внимательно следить за ситуацией.

«Прежде всего следует отметить, что сейчас на этих территориях из-за войны войны не действует ни один из наших гидрологических постов. А потому, что распространяет противоположную сторону, нельзя верить ни в коем случае. Объективно, когда идет война, очень важно иметь доступ к территории для проведения проб и анализов. Сейчас это сделать невозможно. Но у нас есть большое количество различных фотографий. Мы видим, например, за опорами мостов, что сейчас падение воды в Донце до 1 метра. Это плохо, но не критично», — утверждает Максим Сорока.

Как рассказывает эколог, подобные случаи уже были для этого водного бассейна. Подобное падение можно было наблюдать и во время большой гидрологической засухи два года назад. Это сейчас не критично для Северского Донца и экосистемы как таковой. Поэтому тревогу пока бить не нужно.

Объективно сказать, будет проблема или нет, экологи смогут примерно в конце июня. Если и тогда не будет восстановления уровня, то можно будет говорить, что река приближается к критической ситуации.

«Сейчас действительно водный столб еще есть, вода не полностью прогревается. Пока нет никакого признака гиперцветения, никакого признака кислородного замора рыбы. Всего этого визуально и по свидетельству очевидцев, которые мы еще можем собрать, пока нет», - говорит Максим.

Если все же критическое обмеление Донца произойдет — это прежде всего скажется на состоянии пойменных лесов. Экологи предупреждают, что леса, находящиеся в пойме Северского Донца, напрямую зависят от его вод. И уменьшение уровня воды в реке приведет к их вырождению. Что в свою очередь приведет к эрозии почвы.

Конечно, уровень воды скажется и на водоснабжении городов. Ярким примером является прекращение подачи воды на Славянск. Часть города питается непосредственно из Северского Донца с помощью Маяцкого водовода. Но с начала июня вода в город не подается.

Как заявлял глава военной администрации Славянская Вадим Лях, это произошло из-за снижения уровня Донца. Насосы Маяцкого водовода просто не могут скачивать воду из-за пониженного уровня реки.

Так же обмеление Донца может губительно повлиять и на канал Северский Донец-Донбасс, питающий водой большую часть Донецкой области.

Сейчас можно утверждать, что на поверхности Донца есть нефтяные пятна. И это сейчас беда для всех водоемов Украины, оказавшихся на территории боевых действий. Потому что военная техника уничтожается, остается в воде, после чего горюче-смазочные материалы попадают в воду.

«Надо сказать, что загрязнение в бассейне Северского Донца малых рек и самого Донца нефтепродуктами происходит. Это действительно большая проблема. Потому что чем выше температура, тем меньше кислорода в воде. И сочетание этого вдобавок к снижению уровня воды и наличию нефтяных пятен — это путь к кислородному замору рыбы», — добавляет Максим Сорока.

Более серьезный риск, который до сих пор сохраняется, говорят специалисты, это подтопление шахт.

«Вы знаете, если посмотреть на карте, то значительная часть Северского Донца проходит по неподконтрольной территории. На этой территории большое количество предприятий, которые принадлежали к предприятиям повышенной экологической опасности и имели шламонакопители, технологические пруды, накопители осадочных вод и т.д. И если эти накопители будут разрушены обстрелами, это будет крушение. Но тогда это очень быстро увидим даже без исследований», — рассказывает эколог.

К сожалению, уточняет Максим Сорока, наверное, об этом знает и враг.

Поэтому есть риск, что оккупанты, возможно, отступая будут взрывать резервуары, чтобы устроить настоящую экологическую катастрофу. И это действительно может произойти.

«Я как эколог призываю всех прислушиваться к администрациям и эвакуироваться из региона. Потому что существует не только военная, но экологическая угроза. Оккупанты действительно могут сделать так, что регион, по крайней мере на время, может стать непригодным для жизни», — добавляет эколог.

Подытоживая, Максим Сорока уверяет, что сейчас большая экологическая беда Северскому Донцу не грозит. И тому есть несколько причин. Но прежде всего Донец не так сильно зарегулирован плотинами и гидроэлектростанциями, как, например, Днепр. Его водоток более естественен, и разрушение технологических конструкций не будет иметь на него глобального влияния.

Что действительно может вызвать катастрофическую утечку воды из Донца – это использование оружия настолько мощного, которое могло бы нарушить целостность оболочек карстовых полостей. Таких достаточно много на востоке Украины. Тогда вода теоретически может идти в карстовые пустоты, и это будет невосполнимая потеря. Однако хочется верить, что использования такого оружия удастся избежать.