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Шмигаль как можно скорее требует единственный документ, которым будут фиксировать убытки за разрушенное жилье

21:21, 08 июн 2022
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Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Министерству развития общин и территорий как можно скорее определить единый документ, которым будут фиксироваться убытки за разрушенное Россией жилье украинцев.

Как передает Укринформ со ссылкой на Телеграмм главы правительства, об этом говорилось на одном из совещаний по мерам по восстановлению Украины.

«Поэтому Министерству развития громад и территорий дано поручение в максимально сжатые сроки определить единый документ, которым будут фиксироваться убытки по каждому дому и квартире. Также упростить порядок получения такового документа. Чтобы каждый был уверен, расходы будут возмещены», - подчеркнул Шмигаль.

По его словам, в КМУ понимают, что вернувшиеся в свои дома украинцы стремятся максимально быстро отремонтировать повреждения. Поэтому власти сосредоточатся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал — государство компенсирует расходы, как только западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы.

Премьер добавил, что деньги в первую очередь идут на восстановление объектов, получивших незначительные повреждения и которые можно и целесообразно ремонтировать уже сейчас. Речь идет, в частности, о критических объектах и ​​объектах социальной инфраструктуры, таких как школы и больницы.

«Государство в софинансировании с местными властями должно восстановить электро-, водо-, тепло- и газоснабжение, а также транспортную инфраструктуру в деоккупированных регионах. Кроме того, нарабатываем планы скорейшего восстановления общин, которые могут быть деоккупированы в ближайшее время», - добавил Шмигаль.

Как отметил в эфире телемарафона министр Кабинета Министров Олег Немчинов, профильные ведомства в ближайшее время обнародуют наработанный механизм оценки и компенсации за разрушенное жилье, а пока его обсуждают рабочие группы.

«На сегодня Министерство развития общин и территорий Украины завершает разработку этого механизма. И самое главное, методику оценки, потому что она действительно будет очень важной», - отметил он.

По словам чиновника, сейчас некоторые вопросы прорабатывает рабочая группа во главе с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук. «Я думаю, что в ближайшее время она (методика – ред.) будет уже в публичной плоскости. Пока это на уровне экспертных групп происходит», - добавил министр КМУ.

Он отметил, что всего украинцы уже оформили более 200 тысяч заявок на компенсацию, из них почти 195 тысяч поступило через приложение "Дия".

Немчинов добавил, что многие вопросы и обращения от людей были на правительственную «горячую линию», в частности, из Киевской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.


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