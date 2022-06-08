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Война / Общество / Армия

Концлагерь Ягодное: смерть и жизнь в селе на Черниговщине

21:13, 08 июн 2022
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Ягодное в Черниговской области стало синонимом ада на земле. Его здесь устроили русские захватчики во время оккупации села, согнав местное население в подвал школы.

Здесь до сих пор идет разминирование. Работникам ГСЧС в этом помогает известный четырехлапый сапер – пес Патрон. На территории села остается уничтожена российская техника.

Село Ягодное расположено в 140 км к северу от Киева, недалеко от государственной границы Украины с Беларусью. Россияне оккупировали его во второй день полномасштабного вторжения и начали оборудовать там блиндажи, минировали территорию – даже огороды местных жителей.

Людей же около месяца – с 3 по 31 марта – содержали в подвале Ягоднянского филиала Куличевской общеобразовательной школы Ивановского сельсовета. Помещение учебного заведения захватчики сделали своим штабом.

Так что фактически более 350 местных, которых враг загнал в тесное помещение площадью 197 кв. м, стали живым «щитом» для русских военных. Самому молодому заложнику было полтора месяца, самому старшему – 93 года. Сейчас местные демонстрируют подземелье, в котором прошли самые жуткие дни их жизни, чтобы мир видел военные преступления, на которые пошла РФ для уничтожения украинцев.

На дверях концлагеря ХХІ века жители села вели календарь, а рядом – писали имена погибших. Справа – фамилии людей, которые тут же умерли, слева – тех, кого россияне расстреляли.

В подвале из-за бесчеловечных условий – отсутствия достаточного пространства, санитарных условий, доступа к воздуху, пище, воде – умерли 10 пожилых людей. Также установлено, что семерых жителей села захватчики расстреляли.

Рядом со страшными надписями и летоисчислением на стенах подземного жилья сотен людей – детские рисунки. Всего здесь находились 77 детей, в том числе 5 младенцев.

В Ягодном россияне повредили почти все дома мирных жителей: 148 из 180 домов, а 16 разрушили до основания.

Но местные понемногу восстанавливают свои дома, возвращаясь к жизни.

Источник: ukrinform.ua


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