Двое украинцев получили 13 лет тюрьмы за помощь россиянам в оккупации Херсонской области

Шевченковский районный суд в Киеве назначил 13 лет заключения для двух граждан Украины, которые предали Украину в 2014 году в Крыму и пришли оккупировать Херсонщину в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокурорами в суде доказано, что двое жителей Крыма перешли на сторону врага и в 2014 и 2020 годах заключили контракты о прохождении воинской службы в воинской части № 12676 вооруженных сил РФ. В составе армии оккупантов в феврале 2022 года принимали участие в боевых действиях на территории Николаевской и Херсонской областей.

Следствие доказало, что с 25 по 28 февраля осужденные обеспечивали противовоздушную оборону российских войск возле дамбы Каховской гидроэлектростанции в городе Новая Каховка Херсонской области.

1 марта предатели вступили в бой с подразделениями ВСУ вблизи Баштанки Николаевской области. На следующий день они попали в плен к украинским военнослужащим.