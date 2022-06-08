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Большая часть Северодонецка находится под контролем оккупантов

20:45, 08 июн 2022
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Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай проинформировал о текущей ситуации в Луганской области.

Короткая вечерняя постройка на сегодня, 8 июня, от Сергея Гайдая:

  • оккупанты контролируют большую часть Северодонецка. Промзона – наша, захватчиков там нет. Бои ведутся только на улицах внутри города
  • Лисичанск полностью под украинским контролем
  • россияне хаотически мощно обстреливают город, имеем огромные разрушения жилого сектора
  • угрозы окружения наших войск в Луганской области нет
  • Более 90% области временно находится под оккупацией России

Попытки российских оккупантов полностью захватить Луганскую область имеют исключительно политическую цель. Ведь с самого начала в РФ заявляли о выходе на админграницу региона.

"Исключительно политическую. Обещал этот больной карлик, что они (боевики так называемой "ЛНР" - ред.) будут в рамках административных границ Луганской области, ну вот они это и пытаются сделать", - отметил он.

Напомним, как рассказал утром глава Луганской ОВУ, украинские военные держат оборону в Северодонецке.

Добавим, по данным британской разведки, российская армия продолжает предпринимать попытки атаковать Северодонецк с трех направлений, но ей не удалось значительно продвинуться вперед за последние 24 часа.


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