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Российские захватчики украли около 600 тыс. тонн продукции аграрных предприятий Украины

20:25, 08 июн 2022
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Украденную Россией продукцию Украины вывозили на территорию оккупированного Крыма, а затем через порты - в международные порты

Об этом сообщил заместитель Председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в Медиацентре Украина.

"Россия украла около 600 тысяч тонн с аграрных предприятий Украины. Продукцию вывозили на территорию оккупированного Крыма, а затем через порты украинские продукты вывозят в международные порты. Сейчас известно, что около 100 тысяч тонн продукции было переправлено в Сирию", - отметил он. .

Все эти факты установлены, Генеральная прокуратура Украины открывает в их отношении уголовные производства. Также эта информация фиксируется Главным управлением разведки.

По словам Дениса Марчука, такие действия России имеют сразу две цели - поставить продовольствие в свои федеративные округа. Особенно те, которые не являются аграрными. Вторая цель – коммерческая составляющая. То, что вывозится – это десятки и десятки миллионов долларов.

Это происходит следующим образом: фермеры заставляют отдавать товар за бесценок, если они отказываются, товар отбирают. Или же оккупационные власти выдают "документы о национализации" украинского имущества.


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