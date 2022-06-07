Житель Одесщины передавал россиянам информацию о позициях и вооружениях ВСУ

Информатор сотрудничал с ФСБ, его задержали при выполнении задания



Житель Одесской области снимал позиции и вооружение подразделений ВСУ и передавал их россиянам. В ходе следствия было установлено, что мужчина добровольно согласился сотрудничать с представителями ФСБ РФ.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что мужчину задержали при выполнении очередного задания врага. Во время обыска по месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат Калашникова, пистолет Макарова, более 1100 военных промежуточных патронов, корпус ручной осколочной гранаты РГ-42, два корпуса осколочных гранат Ф-1, три запала.

Установлено, что с 24 февраля по 10 марта 2022 обвиняемый лично объезжал местность в Одессе и области, проводил фото- и видеофиксацию координат расположения блокпостов, количества и вооружения личного состава ВСУ, правоохранительных органов и территориальной обороны. Собранные данные передавал представителям российской спецслужбы с помощью одного из мессенджеров.

Также известно, что еще в прошлом году он направил российским кураторам информацию о ходе совместных военных учений НАТО и Украины «Си Бриз».

«Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по факту государственной измены и незаконного обращения с огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины)», – сообщили в Офисе Генпрокурора .

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.