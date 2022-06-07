Кабмин поддержал законопроект об использовании каннабиса в медицине

Правительство поддержало использование растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Соответствующие препараты будут применяться для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Мы понимаем количество людей, нуждающихся в медикаментозном лечении вследствие этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать. Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную почву для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства», - сказал Ляшко.

Он уверен, что медицинский каннабис содержит каннабидиол, не оказывающий выраженного психоактивного действия, поэтому не интересен для рекреационного употребления.

«В то же время мы все равно предлагаем установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, понимая чувствительность этого вопроса в обществе и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощь украинским пациентам. Не импортировать, а делать наше, украинское», - подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко также пояснил, что препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Кроме этого, они используются в лечении некоторых типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Важной задачей этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ.

Напомним, в июле 2021 года Верховная рада не смогла принять за основу законопроект, которым предлагалось разрешить в Украине медицинский каннабис. Тогда нардепам не хватило голосов, а сам документ отправили на доработку.

Ранее Минздрав призвал нардепов принять законопроект президента Владимира Зеленского, который позволит предоставить доступ больным к медицинскому каннабису и регулирует его оборот в стране.