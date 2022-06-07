Раскрыты новые подробности обстрела оккупантами вагоноремонтного завода в Киеве

РФ увидела в гражданском киевском заводе угрозу и придумала фейк, отметили в "Укрзализныце".

После ракетного обстрела российскими оккупантами Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве, проведенного 5 июня, несколько цехов завода не подлежат ремонту.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

"4 ракетных удара враг нанес в эти выходные по Дарницкому вагоноремонтному заводу. 87 лет завод ремонтировал и изготовлял грузовые вагоны, в которых возили исключительно гражданскую продукцию: уголь, щебень, руду и т.д. В 2022 году завод планировал освоить производство зерновозов, которые необходимы для перевозки украинского урожая. В то же время Россия увидела в гражданском заводе угрозу и придумала фейк: там ремонтируется военная техника. Более полусотни иностранных и украинских СМИ своими глазами убедились - никакой военной техники на заводе не было", - говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" напомнили, что завод уже пережил одно возрождение: построенное в 1935 году, еще до Второй мировой войны предприятие разрушили немецкие захватчики, но уже в 1943 году началось его восстановление.

"История повторяется: после ракет, выпущенных Россией, завод частично разрушен – несколько цехов уже не подлежат ремонту", – отмечается в сообщении.

Напомним, утром 5 июня в Киеве прозвучали несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах.

По информации Генштаба ВСУ, около 6 часов утра вооруженные силы РФ совершили пуски 5 крылатых авиационных ракет с акватории Каспийского моря в направлении Киева. Одну ракету ПВО уничтожило над Обуховским районом Киевской области, остальные попали в объекты инфраструктуры на севере столицы.