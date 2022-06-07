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В МИД Украины жестко отреагировали на обсуждение Турции из РФ экспорта зерна
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Политика / Власть / Скандал

В МИД Украины жестко отреагировали на обсуждение Турции из РФ экспорта зерна

21:15, 07 июн 2022
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Украинские дипломаты отметили, что нельзя исключать использование РФ коридоров для нападения на Одессу.

Любые договоренности по поводу экспорта украинского зерна должны учитывать интересы Украины. Киев в противном случае не примет никаких соглашений.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Украина вместе с партнерами работает над гуманитарным коридором для зерна. В свою очередь, Россия продолжает обстреливать зерновые терминалы, в частности в Николаеве. При этом говорится, что нельзя исключать использование Россией такого коридора нападения на Одессу.

"Гарантии должны быть предоставлены путем снабжения соответствующего оружия Украине для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения Военно-Морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД Украины заявили, что ценят усилия Турции по решению проблемы экспорта зерна.

"Ценим усилия Турции. В то же время, должны отметить, что пока отсутствуют договоренности по этому вопросу между Украиной, Турцией и Россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься с участием всех причастных сторон. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отброшены", - подытожили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 2 июня стало известно, что власти Турции подготовили "дорожную карту" для разрешения глобального продовольственного кризиса, спровоцированного нападением РФ на Украину.


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