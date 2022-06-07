В МИД Украины жестко отреагировали на обсуждение Турции из РФ экспорта зерна

Украинские дипломаты отметили, что нельзя исключать использование РФ коридоров для нападения на Одессу.

Любые договоренности по поводу экспорта украинского зерна должны учитывать интересы Украины. Киев в противном случае не примет никаких соглашений.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Украина вместе с партнерами работает над гуманитарным коридором для зерна. В свою очередь, Россия продолжает обстреливать зерновые терминалы, в частности в Николаеве. При этом говорится, что нельзя исключать использование Россией такого коридора нападения на Одессу.

"Гарантии должны быть предоставлены путем снабжения соответствующего оружия Украине для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения Военно-Морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД Украины заявили, что ценят усилия Турции по решению проблемы экспорта зерна.

"Ценим усилия Турции. В то же время, должны отметить, что пока отсутствуют договоренности по этому вопросу между Украиной, Турцией и Россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься с участием всех причастных сторон. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отброшены", - подытожили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 2 июня стало известно, что власти Турции подготовили "дорожную карту" для разрешения глобального продовольственного кризиса, спровоцированного нападением РФ на Украину.