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На западе Украины разместили лагерь для военнопленных россиян
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Война / Армия

На западе Украины разместили лагерь для военнопленных россиян

21:43, 06 июн 2022
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В лагере держат тех, кого в ближайшее время не будут обменивать

Украина организовала специальный лагерь для содержания российских военнопленных, не подлежащих обмену в ближайшее время, в одной из западных областей, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска.

«Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где держат тех военнопленных, относительно которых нет ближайших ожиданий по обмену», – рассказал Малюска в эфире телемарафона в понедельник, 6 июня, сообщило агентство «Интерфакс-Украина», но не указал, в какой именно области этот лагерь расположен.

Он добавил, что тех военнопленных, которые недавно попали в плен или могут обменять в ближайшее время, разместили в заведениях Министерства юстиции на всей территории страны.

Малыш рассказал, что условия содержания российских военнопленных соответствуют нормам Женевской конвенции.

«Удерживаются на должном уровне в том смысле, что ничего лишнего мы им не предоставляем, но и в соответствии со стандартами, установленными международными договорами, мы их обеспечиваем. То есть, это уровень немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного: немного лучше питание, немного лучшие средства гигиены, полный доступ к Красному Кресту», – рассказал он.

Отметим, в мае на содержание российских военнопленных правительство выделило почти 45 млн грн.


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