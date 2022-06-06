Российские захватчики строят понтонную переправу возле Купянска.

Строительные работы оккупанты начали 30 мая



Россияне восстанавливают транспортную инфраструктуру на оккупированных территориях, чтобы сообщаться с Изюмом

Спутник зафиксировал строительство российскими военными понтонной переправы через реку возле поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом свидетельствуют снимки этой территории от 3 июня, которые в понедельник, 6 июня, опубликовало Радио Свобода. Эти снимки подтверждают информацию Генштаба ВСУ об активном восстановлении захватчиками транспортной инфраструктуры на оккупированных территориях.

Спутник Planet Labs 3 июня зафиксировал строительство российскими военными понтонно-железнодорожной переправы через реку Оскол к югу от поселка городского типа Купянск-Узловой. На спутниковом снимке видно, что строительство переправы еще не завершено, работы ведутся по обоим берегам реки. Оккупанты также начали прокладывать дорогу.

Наряду с местом строительства переправы обнаружена российская строительная и военная техника.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки этой территории в другие даты. На снимках по состоянию на 26 мая строительные работы зафиксированы не были. Первые признаки появились 30 и 31 мая.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в этом регионе российские военные усиленно восстанавливают транспортную инфраструктуру и приводят понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

Это направление ведет к региональной трассе Р-79, идущей от российской границы в сторону оккупированного города Изюм. В этом районе, согласно данным Генштаба ВСУ, продолжаются ожесточенные бои.

Купянск-Узловой подчиняется городу Купянск, россияне оккупировали его в начале марта.

Сам город Купянск российские военные захватили в первые дни полномасштабного вторжения. 27 февраля городской голова Геннадий Мацегора сообщил, что провел переговоры с захватчиками и сдал им город, якобы, из-за угроз вооруженного нападения. Впоследствии СБУ сообщила ему о подозрении и открыла по нему уголовное производство. Мацегоре инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.