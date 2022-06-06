Зеленский прокомментировал предоставление украинского гражданства Невзорову

Президент не подтвердил, получил ли российский журналист украинское гражданство, но раньше это подтверждали в ДМС



Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский журналист и бывший депутат Государственной думы РФ Александр Невзоров отправился на украинское гражданство. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в понедельник, 6 июня.

«Я знаю, что он хотел оставить гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. Мы об этом разговаривали, он есть в списках», – отметил президент, которого процитировало «Общественное».

По его словам, Украина должна прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

«Если мы можем качать Россию, то нужно это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже – люди, любого гражданства, выступающие за Украину», – подчеркнул Зеленский.

В то же время президент не объяснил, получил ли Невзоров российское гражданство. Однако, эту информацию 3 июня подтвердили в Государственной миграционной службе. «Этот указ действительно подписан. Больше ничего комментировать не можем», – сказали в ДМС агентству «Укринформ».

Первым о предоставлении гражданства Невзорову и его супруге сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По словам Геращенко, гражданство предоставлено «за выдающиеся заслуги перед нашей страной». Также об этом сам Невзоров косвенно заявил на своих страницах в социальных сетях.

Что известно об Александре Невзорове

Александр Невзоров – 63-летний российский блоггер и журналист, который с начала нападения России на Украину выступил против войны и поддерживал украинскую армию.

В 1993–2007 годах он был депутатом российской госдумы. Работал на телеканале ОРТ, который в 1990-е годы был под контролем олигарха Бориса Березовского. В 2012 году на выборах президента России Невзоров был доверенным лицом Владимира Путина. По его словам, Путин вступился за него, когда его хотели убить бандиты.

В 2015 году после аннексии Крыма и боевых действий в Донбассе Невзоров заявлял, что «у него нет национальности». В последние годы в большинстве своем был известен как блоггер и спикер российских оппозиционных СМИ. Также он ведет свой YouTube канал, где резко критикует российские власти и армию, а большинство своих выпусков заканчивает словами «Слава Украине».

В России против Невзорова возбудили уголовное дело за то, что он хорошо отзывался о полке «Азов» и подавал информацию о войне не так, как это требуют российские власти. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Литве Невзоров признан военным преступником из-за поддержки действий советских и просоветских силовиков, которые в январе 1991 года штурмовали Вильнюсский телецентр. Тогда погибли 14 гражданских людей, а Невзоров, находясь на месте событий, выпустил фильм, в котором выражал поддержку силовикам. Невзоров заявлял, что пытался тогда спасти Советский Союз и не жалеет о содеянном.