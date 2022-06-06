Россия усилила военное присутствие в Запорожской области

Оккупанты опрокинули в регион примерно одну батальонную тактическую группу



В Запорожском направлении наблюдается усиление войск РФ, сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ.

«На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков. Враг усилил группировку войск силами в батальонную тактическую группу на Запорожском направлении», – говорится в сообщении.

Батальонная тактическая группа может насчитывать до 600-800 военных.

По информации областных властей, под российской оккупацией находится 60% территории Запорожской области, а некоторые населенные пункты, которые россияне не оккупировали, они обстреливают из разных видов вооружения. Так, вечером 5 июня украинские воины сбили над городом Орехов Запорожской области, который расположен в 63 км от Запорожья, вражеский военный самолет.